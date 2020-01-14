14 Янв. 2020 2020-01-14T17:47:44+03:00

Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме

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Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила предложения о покупке нефти на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.

По словам политика, Минск продолжает считать экономически нецелесообразным платить нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

- Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - рассказал Дмитрий Крутой.

Также он отметил, что Минск надеется в скором времени также получить альтернативные варианты поставки конкретной нефти.

По словам Крутого, накануне предложения были направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану, пишет агентство БелТА.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны. Нацбанк Белоруссии собирается внести изменения межправительственное соглашение с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU