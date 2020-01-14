В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:19:39+03:00

Эксперты сообщили, что у некоторых пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта

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По всей России наблюдаются сбои в работе социальной сети "ВКонтакте". Пользователи сайта жалуются на сбои в работе сети (77%), трудности при отправке сообщений (18%) и при входе в аккаунт (4%). Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе платформы наблюдаются в центральной части России и на Урале.

Также ряд пользователей сообщили, что у них возникли проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта.

- Но мы оперативно восстанавливаем работу, - рассказали представители компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года у «ВКонтакте» произошел глобальный сбой по всей России. Пользователи социальной сети не могли зайти в свои профили. Вместо новостной ленты на мониторах появлялась белая страница с одной лишь надписью: "К сожалению, сервер временно недоступен".

ИСТОЧНИК KP.RU