В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В Берлине подчеркнули, что Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии
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Немецкие СМИ считают, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке. По мнению журналистов, за последние несколько лет Москва превратилась в мощный центр ближневосточной кризисной дипломатии.
- Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем. - рассказывается об успехах Путина в издании Deutschlandfunk.
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ИСТОЧНИК KP.RU