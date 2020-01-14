В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:07:40+03:00

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Немецкие СМИ считают, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке. По мнению журналистов, за последние несколько лет Москва превратилась в мощный центр ближневосточной кризисной дипломатии.

- Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем. - рассказывается об успехах Путина в издании Deutschlandfunk.

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ИСТОЧНИК KP.RU