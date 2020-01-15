15 Янв. 2020 2020-01-15T04:23:01+03:00

В США при аварийной посадке самолет сбросил топливо над начальной школой Фото: Иван ВИСЛОВ

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В США результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы городе Кадахи под Лос-Анджелесом пострадали 26 человек. Среди них 17 детей.

Экипаж самолета американской авиакомпании Delta Air Lines сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации через несколько минут после взлета. Она была связанна с механической неисправностью на борту. Затем пилот преступил к экстренной посадке, сбросив перед эти топливо. Как сообщает Федеральное авиационное управление США, самолет летел по маршруту Лос-Анджелес - Шанхай.

- Рейс 98 Delta Air Lines подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, вернулся в аэропорт и приземлился без происшествий, - отметили в ведомстве.

Известно, что сброс топлива произошел над детской площадкой у начальной школы. В этот момент была перемена. Педагоги ученики находились на улице. В госпитализации никто из пострадавших не нуждается. Им оказывается помощь на месте.

Самолет сбросил топливо над школой в США.

Авиационные власти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU