Отец Меган Маркл сообщил о готовности выступить против дочери в суде

15 Янв. 2020 2020-01-15T05:32:13+03:00

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Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри сообщил о своей готовности свидетельствовать против дочери в суде по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом Mail On Sunday ее личного письма.

По данным газетыThe Daily Telegraph, защита издания строится на показаниях отца Меган. В материалах говорится о "необходимости публикации необходимой ради правды, справедливости и репутации господина Маркла". Отмечается, что публика была введена в заблуждение. Якобы Томас Маркл не был проинформирован о предстоящей свадьбе дочери, а также был оставлен на произвол судьбы. По данным стороны защиты, никто не побеспокоился о его самочувствии после операции на сердце, проведенной перед церемонией.

Отец супруги британского принца также заявляет, что за обучение дочери платил он, вопреки словам герцогини о самостоятельной оплате высшего образования. По его словам, он продолжал гасить кредиты Меган за обучение даже, когда она получила "хорошо оплачиваемую роль в сериале "Форс-мажоры".

Напомним, сайт kp.ru писал о письме, о котором идет речь. В нем герцогиня молила мужчину прекратить нападать на нее. В ответ Томас Маркл потербовал от дочери сделать фотосессию.

, а также для того, чтобы публика не была введена в заблуждение". Также указывается на то, что отец был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце.

Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, которая получила доступ к материалам защиты таблоида, представленным в Высоком суде Лондона.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на Mail On Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу Томасу. Герцогиня Сассекская обвинила газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

"Ради правды и справедливости"

По данным The Daily Telegraph, защита Mail On Sunday строится на показаниях Томаса Маркла. В статье приводятся выдержки из 44-страничного документа, из которых следует, что публикация письма "была необходимой ради правды, справедливости и репутации господина Маркла, а также для того, чтобы публика не была введена в заблуждение". Также указывается на то, что отец был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце.

Томас Маркл также опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое высшее образование. В опубликованных The Daily Telegraph выдержках позиции защиты говорится о том, что отец Меган поддерживал ее в детстве и юности, оплачивал ей колледж, а когда дочь покинула Северо-Западный университет, "продолжал погашать ее кредиты на обучение даже после того, как она получила хорошо оплачиваемую роль в сериале "Форс-мажоры". Защита отца также утверждает, что он не говорил со своей дочерью с августа 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU