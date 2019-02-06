2019-02-06T20:49:55+03:00
Звезды

"Пожалуйста, перестань преследовать меня": Меган Маркл написала отцу

Друзья герцогини Сассекской пролили свет на ее взаимоотношения с родителем
Ольга ЛИБГАРДТ
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У супруги принца Гарри испортились отношения с отцом.У супруги принца Гарри испортились отношения с отцом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Меган Маркл написала отцу письмо, в котором молила мужчину прекратить нападать на нее. В ответ Томас Маркл потербовал от дочери сделать фотосессию.

В окружении Меган пролили свет на ее взаимоотношения с родителем. "Папа, я так расстроена. Я люблю тебя. Пожалуйста, перестань преследовать меня, папа", - написала герцогиня Сассекская после того, как мужчина стал давать интервью, в которых нелицеприятно отзывался о дочери.

В ответ, как пишет People, Томас Маркл попросил у Меган фотосессию. "Она всегда будет чувствовать себя опустошенной после того, что он сделал", - уверены друзья супруги принца Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл
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По их словам, мужчина в любой момент мог бы связаться с дочерью: "Меган не меняла свой номер телефона. Но отец никогда не звонил ей, не написал ни строчки. Меган сильно переживает из-за этого".

Более того, Том не отвечал на звонки и принца Гарри. А когда за ним послали машину, чтобы отвезти мужчину в аэропорт на свадьбу дочери, он ответил решительным отказом.

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Герцогиня Сассекская ожидает своего первенца
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После того как Меган узнала, что отец перенес сердечный приступ, она буквально оборвала ему телефон. В своих сообщениях она умоляла взять трубку.

Друзья Меган Маркл также опровергли слухи о том, что якобы Меган враждовала с Кейт Миддлтон: "Ничего подобного. Это все сплетни".

По словам друзей Меган, они решились рассказать об этом, так как всерьез опасаются за нее: "Мэг стойко переносит ложь и неправду... Но неправильно подвергать кого-либо эмоциональной травме, тем более в ее положении".

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Вражду Кейт Миддлтон и Меган Маркл назвали сплетней
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В настоящее время герцогиня Сассекская ожидает своего первенца. По некоторым данным, ребенок должен появиться на свет в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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