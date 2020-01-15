2020-01-15T06:32:38+03:00
В мире

В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком

Коидзуми Синдзиро лишь частично воспользуется декретом
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенкомВ Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенкомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро станет первым министром, который намерен взять отпуск по уходу за ребенком. У него с женой - известной японской модели и телеведущей Такигава Кристель родится первенец.

Известная японская модель и телеведущей Такигава Кристель Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известная японская модель и телеведущей Такигава КристельФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что в Японии декретный отпуск законодательно разрешен для обоих родителей, но мужчины редко пользуются этим правом. В основном из-за психологического барьера. Японцам неловко перекладывать часть своей работы на плечи коллег.

Однако министр Коидзуми, как сообщает телеканал NHK, воспользуется отпуском лишь частично. В общей сложности его декрет продлится около двух недель. У чиновника на протяжении трех месяцев будет сокращенный рабочий день, также он планирует заниматься государственными делами удаленно - с помощью видеосвязи и электронной почты.

Министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министр окружающей среды Японии Коидзуми СиндзироФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отмечается, что решение взять декрет у мужчины появилось в связи с желанием изменить отношение японцев к отпуску по уходу за ребенком. Ребенок министра и телеведущей появится на свет уже в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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