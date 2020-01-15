Российский спецназ получит «летающий танк»

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:39:32+03:00

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В этом году российский спецназ получит на вооружение новый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, который уже прозвали «летающий танк».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ряд источников в Минобороны, испытания машины назначены на эту осень. Образец с неуправляемым вооружением завершат в начале года, а прототип с управляемыми ракетами могут подготовить уже к концу текущего года.

Вертолет сможет поражать воздушные, наземные и морские цели на расстоянии до 20 километров. Самый тяжелый вариант «танка» сможет перевозить на себе до двух тонн авиабомб, четыре сверхдальнобойных ракеты «Гермес» или восемь сверхзвуковых «Атак».

Ожидается, что машина получит мощную модификацию двигателя, а по огневой мощи сможет превзойти действующие ударные вертолеты.

Напомним, накануне анонсировали проведение самого зрелищного этапа Армейских международных игр — танковый биатлон, который состоится в июле-августе на подмосковном полигоне «Алабино». Многотонные боевые машины будут соревноваться в ловкости, стратегии и точности.

ИСТОЧНИК KP.RU