Оперативные службы проверяют информацию о минировании "Москва-Сити", вокзалов и школ в столице

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:31:47+03:00

В конце 2019 года российские города накрыла очередная волна «телефонных минирований» Фото: EAST NEWS

В анонимных сообщениях говорится о взрыве в башне "Федерация"

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Анонимные сообщения о минировании поступили 15 января в башню "Федерация", школу и шесть вокзалов. Экстренные службы проводят проверку всех объектов.

- Поступили сообщения с угрозой минирования башни "Федерация" в "Москва-Сити", шести вокзалов и одной школы. Проверки уже начались, - цитируют РИА Новости представителя спецслужб.

Напомним, что волна минирований началась в городах России 28 ноября 2019 года. За это время анонимные угрозы поступили во многие суды, торговые центры, все станции московского метро, детские сады, школы и вокзалы. После проверок все угрозы оказывались ложными.

Департамент образования и науки города Москвы публиковал в Facebook видео с обращением об угрозах минирования школ и эвакуациях. Власти назвали панику главным риском подобных ситуаций.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU