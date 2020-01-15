Оперативные службы проверяют информацию о минировании "Москва-Сити", вокзалов и школ в столице
Анонимные сообщения о минировании поступили 15 января в башню "Федерация", школу и шесть вокзалов. Экстренные службы проводят проверку всех объектов.
- Поступили сообщения с угрозой минирования башни "Федерация" в "Москва-Сити", шести вокзалов и одной школы. Проверки уже начались, - цитируют РИА Новости представителя спецслужб.
Напомним, что волна минирований началась в городах России 28 ноября 2019 года. За это время анонимные угрозы поступили во многие суды, торговые центры, все станции московского метро, детские сады, школы и вокзалы. После проверок все угрозы оказывались ложными.
Департамент образования и науки города Москвы публиковал в Facebook видео с обращением об угрозах минирования школ и эвакуациях. Власти назвали панику главным риском подобных ситуаций.
Правила поведения при угрозе минирования.
ИСТОЧНИК KP.RU