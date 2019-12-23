Московские власти записали видеообращение о волне "минирований"

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-23T12:53:57+03:00

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Департамент образования и науки города Москвы опубликовал в своём Facebook видео с обращением по поводу поступающих угроз о минировании школ и последующих эвакуациях. Власти назвали панику главным риском подобных ситуаций.

- В последние две недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов, это безусловно вызывает напряжение. Я думаю, это напряжение и было целью тех, кто организует подобные телефонные атаки. Главное в этот момент - это безопасность детей, поэтому воспитанники и учащиеся школ и детсадов должны быть эвакуированы в безопасное пространство <...>. В подобных ситуациях самый главный риск - это паника, - сказал заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев в своём обращении.

В ведомстве также подчёркивают, что сразу после объявления эвакуации школьникам следует максимально быстро и чётко следовать инструкциям учителя. Молев пояснил, что эвакуированных детей отводят либо в здание соседней школы, либо в здание управы района или префектуры округа. После эвакуации классный руководитель должен сообщить родителям где находятся дети, а в здании школы экстренные службы проводят проверку. Если угрозы оказались ложными, то учащихся возвращают на занятия.

Глава департамента отметил, что особенно важно для ребёнка держаться вместе с классом и не пытаться покинуть школу самостоятельно.

Волна "минирований" началась 28 ноября. За это время в Москве и Санкт-Петербурге было эвакуировано более пяти тысяч зданий, в том числе школ, детских садов, торговых центров, вокзалов, станций метро и зданий суда. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.

Правила поведения при угрозе минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU