2020-01-15T11:51:03+03:00
Политика

Apple отказывается предоставлять ФБР доступ к телефону курсанта-стрелка из Флориды

Генеральный прокурор США жалуется, что несмотря на судебное решение компания не разглашает конфиденциальную информацию
Ольга МАТЫС
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Генпрокурор США Уильям Барр призвал техногиганта посодействовать в расследовании стрельбы на авиабазе во Флориде - но помощь Apple оказалась незначительнойГенпрокурор США Уильям Барр призвал техногиганта посодействовать в расследовании стрельбы на авиабазе во Флориде - но помощь Apple оказалась незначительнойФото: REUTERS
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Несмотря на судебное решение, компания Apple не предоставляет доступ к конфиденциальной информации в телефоне американского курсанта из Саудовской Аравии, расстрелявшего троих солдат на авиабазе во Флориде в декабре 2019 года. В ответ на призыв генерального прокурора США Уильяма Барра необходимости сотрудничества в рамках расследования компания Apple заявила, что высылала по запросам гигабайты информации, в том числе и резервные копии iCloud.

- Мы отвечали на каждый запрос быстро, часто в течение нескольких часов, делясь информацией с офисами ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе и Нью-Йорке. Приведенные запросы во многих гигабайтах информации, которую мы передали следователям, - сказано в заявлении компании.

Однако разблокировать телефон стрелка, на котором действительно могут оказаться важные данные, компания не собирается, ставя безопасность данных пользователей выше, чем судебное решение.

- Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к большему количеству данных, чем когда-либо в истории, поэтому американцы не должны выбирать между ослаблением шифрования и пользой для расследования. Мы считаем, что шифрование жизненно важно для защиты нашей страны и данных наших пользователей, - подчеркнули в пресс-службе Apple.

Напомним, что 8 декабря 2019 года на авиабазу ВМС США было совершено нападение - курсант авиабазы открыл стрельбу по солдатам, в результате было ранено восемь человек, убито - трое. Власти США квалифицировали случившееся как теракт и приняли решение отчислить всех курсантов, прибывших из Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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