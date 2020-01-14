2020-01-14T10:14:15+03:00
В мире

Власти США признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде

В Пентагоне приняли решение отчислить всех курсантов, которые приехали из Саудовской Аравии
Юлия САЛЬНИКОВА
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При нападении на авиабазу погибли три человека, ранены восемь военнослужащихПри нападении на авиабазу погибли три человека, ранены восемь военнослужащихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Убийство трех военнослужащих на авиабазе США 6 декабря было терактом. Это подтвердили власти страны после расследования инцидента. Напомним, курсант из Саудовской Аравии расстрелял сослуживцев, восемь человек попали в больницу. Стрелок был ликвидирован на месте происшествия.

Оказалось, что виновник происшествия стрелок был сторонником идей ИГ («Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация). В годовщину теракта с башнями-близнецами, 11 сентября 2019 года, стрелок опубликовал в соцсетях сообщение – «обратный отсчет начался».

- Это был террористический акт. Судя по доказательствам, стрелок руководствовался идеологией джихада, - приводит слова генпрокурора США Уильяма Барра Reuters.

В соцсетях военный студент из Саудовской Аравии размещал в том числе антиамериканские посты, он посещал мемориал погибшим при теракте в 2001 году в Нью-Йорке.

После стрельбы на авиабазе во Флориде, проверили всех ингостранных студентов. И хотя их вина не была доказана, в военном ведомстве приняли решение исключить всех курсантов из Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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