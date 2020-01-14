Власти США признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде
Убийство трех военнослужащих на авиабазе США 6 декабря было терактом. Это подтвердили власти страны после расследования инцидента. Напомним, курсант из Саудовской Аравии расстрелял сослуживцев, восемь человек попали в больницу. Стрелок был ликвидирован на месте происшествия.
Оказалось, что виновник происшествия стрелок был сторонником идей ИГ («Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация). В годовщину теракта с башнями-близнецами, 11 сентября 2019 года, стрелок опубликовал в соцсетях сообщение – «обратный отсчет начался».
- Это был террористический акт. Судя по доказательствам, стрелок руководствовался идеологией джихада, - приводит слова генпрокурора США Уильяма Барра Reuters.
В соцсетях военный студент из Саудовской Аравии размещал в том числе антиамериканские посты, он посещал мемориал погибшим при теракте в 2001 году в Нью-Йорке.
После стрельбы на авиабазе во Флориде, проверили всех ингостранных студентов. И хотя их вина не была доказана, в военном ведомстве приняли решение исключить всех курсантов из Саудовской Аравии.
ИСТОЧНИК KP.RU