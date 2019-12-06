СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-06T17:56:18+03:00

Нападение на авиабазу ВМС США: один человек погиб, стрелок ликвидирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результаты стрельбы на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида ранены по меньшей мере семь человек и один человек убит. В ВМС также сообщили, что стрелок ликвидирован.

«Стрелок был ликвидирован. Еще один смертельный случай был подтвержден. Неизвестное количество пострадавших направлены в местные больницы», - написало ведомство в своем Twitter.

Баптистский госпиталь подтвердил местному изданию Weartv, что к ним были направлены семь человек, раненых в результате инцидента.

Weartv отмечает, что жителей призывают не покидать дома и принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре стрельба произошла во время футбольного матча в школе города Плезантвилл, штат Нью-Джерси, в одной из местных школ. Тогда пострадали по меньшей мере два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU