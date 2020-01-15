В Подмосковье пенсионер перед смертью успел позвонить дочери и сказать имя убийцы

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:05:52+03:00

Дело передано в Следственный комитет и возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

10 января вечером жительнице Кубинки Елене позвонил ее отец. 66-летний Александр с трудом произносил слова, он сказал, что его серьезно ранили около гаражного кооператива. Пенсионер сообщил своё местоположение, а также рассказал, кто в него выстрелил.

Девушка рассказала, что около девяти вечера ей позвонил ее отец. Помимо своего местоположения мужчина сообщил, что в него выстрелил некий Павел. Пенсионер ещё добавил, что запомнил номера машины, на которой скрылся подозреваемый. Благодаря этим данным оперативникам удалось быстро установить подозреваемого и задержать его, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

К сожалению, сам пенсионер скончался во время операции. Врачи попытались сделать все возможное, но рана Александра была слишком тяжелой.

На следующий день после убийстве полицейские задержали подозреваемого. Дело передано в Следственный комитет и возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арсенал оружия, найденный у воспитательницы детского сада, принадлежит подозреваемому в убийстве предпринимателя

За несколько дней до обысков полиция задержала мужчину, которого подозревает в расстреле жителя Подмосковья (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU