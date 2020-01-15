2020-01-15T12:05:52+03:00
Происшествия

В Подмосковье пенсионер перед смертью успел позвонить дочери и сказать имя убийцы

Мужчина продиктовал номер машины, на которой скрылся преступник
Иван РУНЕВ
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Дело передано в Следственный комитет и возбуждено уголовное дело по статье «убийство».Дело передано в Следственный комитет и возбуждено уголовное дело по статье «убийство».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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10 января вечером жительнице Кубинки Елене позвонил ее отец. 66-летний Александр с трудом произносил слова, он сказал, что его серьезно ранили около гаражного кооператива. Пенсионер сообщил своё местоположение, а также рассказал, кто в него выстрелил.

Девушка рассказала, что около девяти вечера ей позвонил ее отец. Помимо своего местоположения мужчина сообщил, что в него выстрелил некий Павел. Пенсионер ещё добавил, что запомнил номера машины, на которой скрылся подозреваемый. Благодаря этим данным оперативникам удалось быстро установить подозреваемого и задержать его, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

К сожалению, сам пенсионер скончался во время операции. Врачи попытались сделать все возможное, но рана Александра была слишком тяжелой.

На следующий день после убийстве полицейские задержали подозреваемого. Дело передано в Следственный комитет и возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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