15 Янв. 2020 2020-01-15T13:10:08+03:00

Путин заявил, что быть классным руководителем - это огромная ответственность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выплата будет введена с 1 сентября 2020 года

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В послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что быть классным руководителем - это огромная ответственность и ежедневное общение с учениками, а потому такая должность должна обладать особой поддержкой.

С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей. Путин отметил, что на первый взгляд кажется, что такая доплата - это обязанность регионов, но "классный руководитель - это воспитатель", - подчеркнул он, а значит, федеральная функция.

Кроме того, Путин заявил, что все действующие выплаты должны быть сохранены.

- Я обязательно посмотрю что происходит на практике. <...> Если не держать вопрос на контроле, появляется соблазн съехать с темы. Не надо этого делать, - обратил внимание коллег президент.

Он также отметил, что труд учителей должен оплачиваться достойно и справедливо.

Президент добавил, что система профессионального роста должна охватить больше половины учителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754806" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о введении доплаты классным руководителям.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU