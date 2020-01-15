Путин объявил о введении доплаты классным руководителям
В послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что быть классным руководителем - это огромная ответственность и ежедневное общение с учениками, а потому такая должность должна обладать особой поддержкой.
С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей. Путин отметил, что на первый взгляд кажется, что такая доплата - это обязанность регионов, но "классный руководитель - это воспитатель", - подчеркнул он, а значит, федеральная функция.
Кроме того, Путин заявил, что все действующие выплаты должны быть сохранены.
- Я обязательно посмотрю что происходит на практике. <...> Если не держать вопрос на контроле, появляется соблазн съехать с темы. Не надо этого делать, - обратил внимание коллег президент.
Он также отметил, что труд учителей должен оплачиваться достойно и справедливо.
Президент добавил, что система профессионального роста должна охватить больше половины учителей.
Путин объявил о введении доплаты классным руководителям.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту
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