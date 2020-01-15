Путин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионах
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о необходимости увеличить бюджетные места в университетах.
При этом российский лидер обратил внимание на проблемы регионов и заявил, что бюджетные места должны больше выделять в регионы, где не хватает врачей и преподавателей. Он также отметил необходимость повышать квалификацию преподавателей в таких вузах.
По его словам, студенты должны иметь возможность «начать карьеру на своей малой родины»
Напомним, в середине прошлого года в Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в университетах. Депутат Борис Чернышов сообщил, что на сегодняшний день на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. При этом согласно предложению изменения произойдут лишь по отдельным направлениям с учетом необходимости подготовки кадров.
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ИСТОЧНИК KP.RU