2020-01-15T13:33:51+03:00
Общество

Путин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионах

Глава государства отметил, что студенты должны иметь возможность «начать карьеру на своей малой родины» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионахПутин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о необходимости увеличить бюджетные места в университетах.

При этом российский лидер обратил внимание на проблемы регионов и заявил, что бюджетные места должны больше выделять в регионы, где не хватает врачей и преподавателей. Он также отметил необходимость повышать квалификацию преподавателей в таких вузах.

По его словам, студенты должны иметь возможность «начать карьеру на своей малой родины»

Напомним, в середине прошлого года в Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в университетах. Депутат Борис Чернышов сообщил, что на сегодняшний день на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. При этом согласно предложению изменения произойдут лишь по отдельным направлениям с учетом необходимости подготовки кадров.

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Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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