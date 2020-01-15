Владимир Путин заявил, что бизнес должен стать экологичным

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:58:01+03:00

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Президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию отдельно затронул вопрос экологической ответственности крупных бизнес-предприятий. Путин поблагодарил Госдуму за работу над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу.

- Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды и почвы. То есть, сформировать полноценную систему экологического мониторинга, - заявил Владимир Путин.

Также 80 из 300 крупнейших предприятий обязаны до конца года перейти на более экологические технологии, последовательно сокращая количество вредных выбросов.

- Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителя, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит, - подчеркнул Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU