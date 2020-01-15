Британский посол покинул Иран после участия в антиправительственных митингах

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол Великобритании Роберт Макэр покинул Тегеран. Об этом сообщают в издании Tasnim. Внимание к фигуре дипломата привлечено было после того, как в СМИ написали о его участии в акциях протеста. Признание властями Ирана своей вины в крушении украинского самолета вызвало среди иранцев возмущение – люди выходили на улицы с требованием наказать виновных, причем не только среди военных, но и среди чиновников.

Среди задержанных полицией активистов оказался и британец. В МИД Ирана пригрозили выслать Маэра из страны. Он при этом свою вину отрицал - по версии дипломата, его пригласили на вечер памяти жертв авиакатастрофы, но самом деле участники встречи собрались, чтобы высказывать антиправительственные лозунги.

В США потребовали извинений от Тегерана за задержание представителя европейской страны.

По какой причине британец решил покинуть Иран, не известно. Одна из версий - находиться в Тегеране ему стало попросту опасно - в обществе росли протестные настроения, например, 15 января иранцы сожгли на главной площади портрет посла из Лондона.

ИСТОЧНИК KP.RU