В Иране задержали британского посла, но извинений от Тегерана хотят в США

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:52:16+03:00

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В Госдепартаменте США потребовали от иранцев извинения за задержание посла Великобритании. После того, как власти Ирана признали – самолет Украинских авиалиний был сбит по ошибке, на центральные улицы столицы вышли люди. Протестующе требовали наказания как для военных, так и для членов правительства. Среди участников акции был посол Великобритании Роберт Макэйр. Его задержали вместе с другими активистами.

Но даже больше самих британцев оскорбились в США.

- Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов, - написала в твиттер официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Президент США Дональд Трамп тоже в твиттер обратился к иранским властям. Он потребовал на отключать интернет и не применять силу к протестующим. Свою поддержку "мужественному иранскому народу" он выразил на языке фарси.

ИСТОЧНИК KP.RU