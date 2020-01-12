2020-01-12T12:32:48+03:00
В мире

Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание

Роберт Макэйр опровергает обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста
Юлия САЛЬНИКОВА
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Посла Великобритании после задержания вызвали в МИД страныПосла Великобритании после задержания вызвали в МИД страныФото: REUTERS
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Задержанный в Тегеране посол Великобритании опроверг заявления о своем участии в демонстрациях. Напомним, Роберт Макэйр оказался в числе задержанных участников протеста 12 января. Группа радикально настроенных людей собралась в Тегеранском технологическом университете, чтобы выразить протест властям, люди требовали наказания для виновных в крушении самолета Украинских авиалиний. Среди протестующих был и британский посол. После случившегося его вызвали МИД Великобритании.

- Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в бдении в память о жертвах катастрофы рейса 752. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул это место спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать, - написал посол в твитер.

После задержания посла, с требованиями извинений к властям Ирана обратились в Госдепартаменте США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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