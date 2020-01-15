2020-01-15T15:04:39+03:00
Общество

Кузнецова сказала, что предложенные Путиным меры - чудесное решение

Доплата к зарплатам за классное руководство играет большую роль в теме воспитательной работы с детьми
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Кузнецова отметила, что была бы рада, если бы случился демографический бумАнна Кузнецова отметила, что была бы рада, если бы случился демографический бумФото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова назвала меры по поддержке семей с детьми, озвученные Путиным в ходе послания Федеральному собранию, чудесными.

Она отметила в первую очередь, что президент начал своё послание с темы семьи, в которой помимо демографической проблемы поднималась тема заботы о здоровье детей.

- Вот это самое важное. Во-первых, повышение пособий и те меры, которые были предложены по повышению благополучия каждой семьи и семей с детьми. Это маткапитал, индексация и пересмотр порядка его выплаты, который тоже поможет семьям. Это выплаты на детей до семи лет. Это чудесное решение. Этого не ждали, - передаёт РИА Новости слова Кузнецовой.

Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание на слова президента о теме бесплатного горячего питания в школах, добавив, что вокруг этой проблемы было много обсуждений, но теперь "это решение доступно, понятно и должно порадовать всех родителей, а самое главное - сделать здоровыми наших детей".

Кроме того, Кузнецова оценила введение доплаты классным руководителям в контексте важности темы воспитания детей.

Она также отметила, что была бы рада, если бы случился демографический бум, но самым главным назвала работу системы поддержки семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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