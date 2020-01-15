Кузнецова сказала, что предложенные Путиным меры - чудесное решение
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова назвала меры по поддержке семей с детьми, озвученные Путиным в ходе послания Федеральному собранию, чудесными.
Она отметила в первую очередь, что президент начал своё послание с темы семьи, в которой помимо демографической проблемы поднималась тема заботы о здоровье детей.
- Вот это самое важное. Во-первых, повышение пособий и те меры, которые были предложены по повышению благополучия каждой семьи и семей с детьми. Это маткапитал, индексация и пересмотр порядка его выплаты, который тоже поможет семьям. Это выплаты на детей до семи лет. Это чудесное решение. Этого не ждали, - передаёт РИА Новости слова Кузнецовой.
Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание на слова президента о теме бесплатного горячего питания в школах, добавив, что вокруг этой проблемы было много обсуждений, но теперь "это решение доступно, понятно и должно порадовать всех родителей, а самое главное - сделать здоровыми наших детей".
Кроме того, Кузнецова оценила введение доплаты классным руководителям в контексте важности темы воспитания детей.
Она также отметила, что была бы рада, если бы случился демографический бум, но самым главным назвала работу системы поддержки семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU