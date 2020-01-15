Жуков: в Госдуме нет депутатов с иностранным гражданством

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:54:30+03:00

Александр Жуков рассказал журналистам, что в ведомстве депутатов с иностранным гражданством нет. Это регулируется специальной комиссией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил об отсутствии в ведомстве депутатов с иностранным гражданством.

- Я думаю, что таковых нет депутатов, потому что у нас есть специальная комиссия, которая занимается этим вопросом, - рассказал журналистам Жуков.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что лица на должностях премьер-министра, губернаторов и министров не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

Также Путин предложил закрепить в Конституции требования к тем, кто занимает "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности. Ими являются "главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".

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ИСТОЧНИК KP.RU