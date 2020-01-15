2020-01-15T14:03:56+03:00
Политика

По поправкам к Конституции будет проведено всенародное голосование, заявил Путин

Владимир Путин настаивает на голосовании по изменениям в главном законе страны
Ольга МАТЫС
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Российский народ должен сам оценить пакет поправок в Конституцию РФРоссийский народ должен сам оценить пакет поправок в Конституцию РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время обращения к Федеральному собранию, которое проходит в московском "Манеже", президент России Владимир Путин высказался по поводу изменений в российской конституции. По мнению президента, определять эти поправки должен народ России.

- Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры действующего закона, через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной и судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации, - заявил Владимир Путин.

По его мнению, только по его результатам может быть принято финальное решение, так как мнение российских граждан должно быть определяющим.

- Сильную, благополучную Россию мы можем построить только при безусловном уважении к мнению граждан, - напутствовал президент.

Ранее kp.ru рассказывал о том, как Владимир Путин оценивает состояние российского вооружения.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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