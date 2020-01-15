Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:32:29+03:00

По словам главы Счетной палаты, все озвученные меры являются достаточно дорогими

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.

По мнению Кудрина, все озвученные меры являются достаточно дорогими.

- Сейчас нужно оценить влияние [объявленных мер] на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры - они достаточно дорогие, - отметил глава Счетной палаты, пишет "ТАСС".

Кудрин подсчитал: для исполнения объявленных планов российским властям предстоит изыскать ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП. По мнению Алексея Кудрина, предложенные меры по снижению уровня бедности могут уменьшить этот показатель примерно на 2%.

Ранее сайт kp.ru писал о 15 главных тезисах Послания президента России Владимира Путина.. Глава РФ предложил увеличить маткапитал и внести правки в Конституцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU