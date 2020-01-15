Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:03:11+03:00

Спикер Госдумы заявил, что общался с кандидатом в премьеры больше часа

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что общался с кандидатом в премьер-министры России Михаилом Мишустиным больше часа. Во время разговора состав нового кабмина не обсуждался.

Володин также заявил, что Мишустин подробно ответил на вопросы членов Совета Думы во время заседания.

- Мишустин себя зарекомендовал, создал с нуля высокотехнологичную службу, он открыт, знает ситуацию в регионах, - подчеркнул Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU