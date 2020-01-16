2020-01-16T03:34:22+03:00
Общество

В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%

Цена на вторичное жилье поднимется на 6%
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов сообщил, что в России в текущем году вырастут цены на жилье. По словам эксперта, стоимость квартир в новостройках поднимется на 10%, а на вторичку на 6%.

Как пишут "Известия", ссылаясь на аналитические данные, ощутимее всего рост цен на недвижимость будет весной и осенью, летом же наступит стагнация. А управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский заявил изданию, что цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 15%.

Эксперты уточняют, что рост цен связан с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование, а также снижение темпов строительства, инфляцию и снижение ипотечных ставок. При этом, часть новостроек строилась по прежним правилам, новая система их не коснулась.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 января 2020 года 13% налог на продажу квартиры в 2020 платить не придется. Но при условии, что продаете вы свое единственное жилье, которое находилось в собственности минимум 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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