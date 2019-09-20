Налог на продажу квартиры с 2020 года: изменятся ли цены на недвижимость

Буквально через несколько месяцев жизнь тех, кто планирует продать квартиру, станет проще. Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в окончательном чтении. С 1 января 2020 года 13% налог на продажу квартиры в 2020 платить не придется. Но при условии, что продаете вы свое единственное жилье, которое находилось в собственности минимум 3 года.

Раньше для того, чтобы не платить государству 13% НДФЛ при продажу жилья с прибылью, требовалось минимум 5 лет. При этом до 2015 года действовал срок не менее 3 лет. Другими словами, старую норму вернули частично, так как действует она только в том случае, если у продавца в собственности больше нет других квартир.

Изменения Налогового кодекса больше всего касаются молодых семей, которых закон о 5-летней собственности ущемлял больше всех. Член совета Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев объяснил «КП», что изменится благодаря этим нововведениям. Станет ли меньше спекулянтов и что будет с ценами на недвижимость?

УЧАСТИЕ В НАЛОГОВОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

- Сегодня собственник платит НДФЛ 13% с продажи квартиры на сумму, которая превышает 1 миллион рублей (квартира такой при продаже по закону ценой налогом не облагается), - говорит Вихлянцев. - В результате люди, которые купили квартиру, к примеру, за 5 млн. рублей, а продают за 7 млн. рублей, но владеют квартирой меньше 5 лет, обязаны заплатить 260 тыс. рублей налога. Но никто не хочет платить лишние сотни тысяч, поэтому стараются сделать так, чтобы в договоре купли-продаже стояла та сумма, по которой они приобретали — 5 млн. рублей, получая от покупателя оставшиеся 2 млн. в «серую».

Такая история часто встречается у тех, кто вкладывался в новостройки на этапе строительства. Старые правила приводили к нездоровой ситуации на рынке, когда покупатель и продавец, по сути, участвовали в налоговом преступлении.

По словам риэлтора, желание граждан не платить налог объяснимо. Почему те, кто владел квартирой 3 года должен платить, а те, кто 5 — нет?

СПЕКУЛЯНТОВ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Что касается спекулянтов, с которыми и пытались бороться законодатели, увеличивая срок владения недвижимостью перед продажей с 3 лет до 5, то они никуда не делись. И не денутся.

- Поверьте, после увеличения срока до 5 лет спекулянтов меньше не стало. И не станет. Они спокойно это обходят, для чего существуют десятки методов, к примеру, завышение стоимости жилплощади в договоре, - продолжает риэлтор. - Профессиональные рыночные спекулянты, как правило, проблем с этим не имеют. В отличие от тех, кто покупает квартиру для себя и потом ее перепродает.

Среди таких очень много молодых семей, которые купили однушку, родили детей и жить стало тесно. Им надо квартиру продавать, но для этого они должны не только накопить деньги на квартиру побольше, но и НДФЛ заплатить. И 3 года владения невидимостью уже не спекулятивные сроки. Спекулянты перепродают в течение полугода. Поэтому ситуация была не очень справедливая. И нововведения полезны.

- Оживит ли это рынок? Изменятся ли цены?

- Пока люди вынуждены кривыми путями продавать квартиры, избегая частичной или полной уплаты НДФЛ, участвуя в налоговых преступлениях, - подчеркивает эксперт. - Это, напомню, в основном уголовные преступления.

Возвращение 3-летнего срока владения недвижимостью легализует ситуацию, люди перестанут использовать незаконные схемы и сами себе вредить. Но с точки зрения цен это ни на что это не повлияет. Рынок почти не изменится.

По словам Романа Вихлянцева, несколько лет назад налоговая очень плотно взялась за сделки, которые были ниже кадастровой стоимости квартиры. Сегодня действует ограничение на сумму сделки — она должна быть не менее 0,7 от кадастра. Кадастр же, как правило, на 30% ниже рынка.