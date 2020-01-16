16 Янв. 2020 2020-01-16T05:15:37+03:00

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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря. Сообщается, что они были необитаемыми. Как заявляют эксперты, причиной исчезновения островов стало глобальное потепление.

Как пишет газета The Straits Times, речь идет об островах Бетет и Гундул. Сейчас они находятся на отметке 1-3 метра ниже уровня моря.

- Если не предпринять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящих в состав этой провинции, - цитирует издание руководителя неправительственной структуры "Форум по окружающей среде" Хайрул Собри.

Он добавил, что в настоящее время остров Бурунг находится на нулевой отметке. А Калонг и Салах Намао расположены на уровне двух метров над поверхностью моря. Причем на последнем до сих пор живут люди. А на одном из утонувших ранее располагался национальный заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU