Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации
Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским главой Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность - сразу после победы на выборах.
По словам корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрола Леоннига, еще до инаугурации республиканец прервал собеседование, чтобы узнать о возможной дате ближайших переговоров с лидером РФ. Об этом говорится в новой книге журналистов, которая получила название "Очень стабильный гений"
"В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря [США, чтобы спросить]: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?" - говорится во фрагменте издания, который был опубликован на сайте газеты.
Встреча Путина и Трампа началась в президентском дворце в Хельсинки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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