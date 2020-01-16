Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину всякой помощи
Соратник личного адвоката президента США Лев Парнас заявил, что угрожал украинским чиновникам лишением всякой помощи, в том числе военной, если они не начнут расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Политик подчеркнул, что действовал от имени главы Белого дома Дональда Трампа, и он не мог об этом не знать.
"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия [адвоката] Руди Джулиани или президента", - признался Парнас в интервью MSNBC.
Он добавил, что оказывал давление от имени главы государства во время общения со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского и встреч с другими официальными лицами
Сайт kp.ru писал, что 18 декабря 2019 года Палата представителей США проголосовала за вынесение импичмента Трампу по двум статьям – "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу". Президента обвинили в том, что он "подстрекал" правительство Украины к вмешательству в американские выборы.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU
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