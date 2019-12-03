2019-12-03T23:32:40+03:00
В мире

"Подстрекал иностранное правительство": Демократы нашли основание для импичмента Трампу

По словам политиков, действующий американский лидер "пытался извлечь выгоду для своего переизбрания"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Подстрекал иностранное правительство": Демократы нашли основание для импичмента Трампу"Подстрекал иностранное правительство": Демократы нашли основание для импичмента ТрампуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители Демократической партии США опубликовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте Дональду Трампу. В нем демократы обвинили главу Штатов в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.

Демократы подчеркнули, что Трамп "пытался извлечь выгоду для своего переизбрания".

- Президент Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, - сказано в официальном сообщении.

Более того, демократы назвали Трампа первым президентом Штатов, который пытался помешать расследованию по импичменту.

Представители демократической партии подчеркнули, что палата представителей в соответствии с разделом Конституции имеет исключительное право на такое расследование.

- Он публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и бросил вызов полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту, - также сказано в официальном документе.

Документ опубликован на сайте комитета по разведке и насчитывает 300 страниц, однако, по словам авторов доклада, остаются вопросы без ответа, пишет "РИА-Новости".

- Наше расследование должно быть продолжено, даже после того, как мы передадим наш доклад в комитет по юридическим делам, - подытожили демократы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Штатов Дональд Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту". Американский лидер ознакомился с документом по пути в Лондон, где пройдет саммит НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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