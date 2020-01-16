2020-01-16T12:15:45+03:00
Политика

Мишустин выступил против снижения НДФЛ

Кандидат на пост премьера обещает ввести адресную помощь бедным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализацииМишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин отверг возможность послабления подоходного налога. Он также высказался против отмены пенсионной реформы, но обещал ввести адресную помощь бедным через два года.

- По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать мне кажется, - передаёт Интерфакс цитату Мишустина со встречи с партией КПРФ.

Также депутат фракции Алексей Корниенко передал другие слова Мишустина: "Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием".

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что кандидат в премьеры не считает возможным ослабить налог на доходы физлиц.

Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

- Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь, - написал в социальных сетях Обухов.

Он также отметил, что Мишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализации. Обухов отметил, что кандидат на пост главы кабмина назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал "заниматься".

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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