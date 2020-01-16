Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин отверг возможность послабления подоходного налога. Он также высказался против отмены пенсионной реформы, но обещал ввести адресную помощь бедным через два года.
- По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать мне кажется, - передаёт Интерфакс цитату Мишустина со встречи с партией КПРФ.
Также депутат фракции Алексей Корниенко передал другие слова Мишустина: "Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием".
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что кандидат в премьеры не считает возможным ослабить налог на доходы физлиц.
Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу
- Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь, - написал в социальных сетях Обухов.
Он также отметил, что Мишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализации. Обухов отметил, что кандидат на пост главы кабмина назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал "заниматься".
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ИСТОЧНИК KP.RU