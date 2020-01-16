Мишустин выступил против снижения НДФЛ

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:15:45+03:00

Мишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализации Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин отверг возможность послабления подоходного налога. Он также высказался против отмены пенсионной реформы, но обещал ввести адресную помощь бедным через два года.

- По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать мне кажется, - передаёт Интерфакс цитату Мишустина со встречи с партией КПРФ.

Также депутат фракции Алексей Корниенко передал другие слова Мишустина: "Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием".

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что кандидат в премьеры не считает возможным ослабить налог на доходы физлиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754997" frameborder="0"></iframe> Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

- Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь, - написал в социальных сетях Обухов.

Он также отметил, что Мишустин планирует инвентаризацию по нацпроектам и хочет разобраться что мешает их реализации. Обухов отметил, что кандидат на пост главы кабмина назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал "заниматься".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU