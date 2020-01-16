КПРФ воздержится при голосования за кандидатуру Мишустина

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:15:06+03:00

Коммунисты хотят получить информацию о программе будущего премьера и его команде

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Думская фракция КПРФ воздержится при голосовании по вопросу назначения главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром России. Информацию подтвердил глава партии Геннадий Зюганов.

Он заявил, что для принятия решения недостаточно информации о программе будущего главы правительства и его команде. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов добавил, что депутаты рассчитывают получить больше сведений время ежегодного отчета премьера в апреле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754997" frameborder="0"></iframe> Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

"Пока не понятны ни основы курса, ни состав правительства... Пока многие ответы достаточно профессиональные - и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам", - цитирует ТАСС Гаврилова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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ИСТОЧНИК KP.RU