Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера

Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.

Депутаты Госдумы от "Единой России" единогласно высказались в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о назначении политика на пост главы правительства.

"Мы послушали Михаила Владимировича, задали ему интересующие нас вопросы. Был высказан ряд поручений, которые, как мы считаем, необходимо обсуждать в рамках формирования и дальнейшей работы правительства", - прокомментировал встречу глава фракции Сергей Неверов.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

"Справедливая Россия" также проголосовала в поддержку Мишутина. Депутаты от ЛДПР решили дать свое согласие на назначение за исключением ряда парламентариев.

Фракция КПРФ, тем временем, решила воздержаться от голосования по предложенной главой государства кандидатуре. Лидер партии Геннадий Зюганов пояснил, что коммунисты приняли такое решение, поскольку программа и предполагаемый состав правительства до сих пор неизвестны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754997" frameborder="0"></iframe> Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

"В этой связи мы надеемся, что к апрелю, когда будет отчет правительства, мы сможем получить более внятную информацию. Пока многие ответы достаточно профессиональные - и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам", - сказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Общее думское голосование по вопросу утверждения кандидатуры Мишустина начнется в 14:00 16 января.

Сайт kp.ru писал, что назначить его премьером предложил сам президент РФ Владимир Путин. По итогам его послания Федеральном собранию было решено распустить правительство и создать новую должность - зампред Совета Безопасности. Занять пост глава государства рекомендовал действующего премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754998" frameborder="0"></iframe> Лидеры фракций Госдумы встретились с кандидатов премьер-министры Мишустиным.

Сам Мишустин заявил, что уже готов приступить к выполнению новых обязанностей. Цифровая экономика и реализация национальных проектов станут приоритетными целями его работы.