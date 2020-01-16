2020-01-16T12:14:43+03:00
Политика

Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса

Также кандидат на пост премьера отмечает важность помощи субъектам России эффективно реализовывать национальные проекты [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин напомнил об успешном опыте внедрения современных информационных технологий в деятельности ФНСМишустин напомнил об успешном опыте внедрения современных информационных технологий в деятельности ФНСФото: REUTERS
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Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и членами думской фракции "Единая Россия", что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса. Кроме того, Мишустин планирует сократить издержки для бизнеса.

Отвечая на вопросы парламентариев, кандидат на пост главы кабмина заявил, что необходима институциональная реформа государственного управления и масштабная цифровизация госуслуг. Он также напомнил об успешном опыте внедрения современных информационных технологий в деятельности Федеральной налоговой службы. Напомним, что Мишустин девять лет возглавлял ФНС.

- Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, созданной для людей, - отметил он.

Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

- Самое главное - снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, - также добавил Мишустин в контексте своих первоочередных задач.

Говоря о ещё одном из приоритетных пунктов своей программы, Мишустин сказал, что важно "опираться на регионы", уточнив, что опираться - значит помогать российским субъектам эффективно реализовывать нацпроекты и пункты послания президента.

Партия "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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