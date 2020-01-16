Росгидромет признался, что делает прогнозы на устаревшем суперкомпьютере

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:36:34+03:00

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Сотрудники Росгидромета делают прогнозы погоды на суперкомпьютере, который уже давно устарел. Об этом во время выступления на Гайдаровском форуме сообщил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов.

Он напомнил, что именно вычислительная техника является основой климатических расчетов. Тем временем, один из трех суперкомпьютеров Росгидромета, которые входят в топ-500 самых мощных в мире, опустился в конец первых ста позиций. Речь идет об аппарате МГУ Ломоносова. Что касается "славного росгидрометовского" компьютера, то он опустился на сто строчек и "пробил" уже пятую сотню.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU