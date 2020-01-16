Лавров ответил на вопрос о своем будущем после отставки правительства

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:51:57+03:00

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что долгие годы честно выполнял свою работу и не намерен останавливаться на достигнутом. Такое высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналистов о будущем главы ведомства после отставки правительства.

"Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас", - сказал дипломат во время выступления в ташкентском филиале МГИМО. Трансляция мероприятия велась на странице МИД в ВК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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ИСТОЧНИК KP.RU