2020-01-16T13:52:23+03:00
Общество

В Ленинградской области доходы населения растут в два раза быстрее, чем в среднем по России

Руководство региона объяснило причину феномена
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Регион вошел в число субъектов, которые в полном объеме выполнили «зарплатные» показатели по «бюджетникам», установленные майскими указами. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской областиРегион вошел в число субъектов, которые в полном объеме выполнили «зарплатные» показатели по «бюджетникам», установленные майскими указами. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области
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Оказывается, в Ленинградской области разработан и активно продвигается целый комплекс мер для увеличения доходов населения.

«Президент России в своем послании Федеральному собранию не случайно обратил особое внимание на такой показатель как реальные денежные доходы населения, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Именно этот показатель наиболее точно отражает нашу работу по созданию благоприятных условий для жизни граждан, поскольку он включает не только заработную плату, но и отражает рост доходов бизнеса, а также включает социальные механизмы, которые мы создали для поддержки жителей Ленинградской области».

За последние пять лет реальные денежные доходы (за вычетом инфляции - «КП») населения Ленинградской области увеличились на 14,4%, что почти в два раза выше, чем в среднем по России. Предварительные расчеты по итогам 2019 года показывают, что реальные денежные доходы населения Ленинградской области вырастут на 0,4% к уровню 2018 года (0,1% по России).

Благодаря принятому в 2018 году Социальному кодексу в регионе введены объективные критерии нуждаемости, что обеспечило адресность соцподдержки и рост выплат тем, кто в этом действительно нуждается. В 2019 году были усилены меры поддержки семей с детьми.

Для увеличения зарплат Ленинградская область в числе первых регионов начала работу совместно с предприятиями и профсоюзными организациями. Ежегодно заключается соглашение о минимальной заработной плате, и с 2020 года она установлена в размере 12800 рублей.

Регион вошел в число субъектов, которые в полном объеме выполнили достижение «зарплатных» показателей работников бюджетной сферы, установленных майскими указами. Ежегодно повышение заработной платы всех категорий работников бюджетной сферы проводится с учетом прогнозного темпа роста индекса потребительских цен в регионе. Кроме того, в Ленинградской области сохраняется большой объем прямой финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, который в результате дает увеличение числа предпринимателей и рост их доходов.

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