Мишустин: "Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос"
Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин заявил, что члены обновленного правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития страны.
Высказывание прозвучало во время выступления экономиста в Государственной думе, где в четверг, 16 января, рассматривается вопрос его назначения на должность главы кабинета министров.
Мишустин подчеркнул, что правительству предстоит провести огромную работу - обеспечить новое качество управления, развить оборонный комплекс, улучшить предпринимательский климат и многое другое.
"Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, открытая критика приветствуется", - сказал кандидат.
Сайт kp.ru писал, что в случае согласования решения о назначении Мишустина премьер-министром, он сможет въехать в свой кабинет в Белом доме уже этим вечером. Три фракции из четырех согласить поддержать кандидатуру экономиста. КПРФ воздержится.
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU
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