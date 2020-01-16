Мишустин: "Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос"

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:06:10+03:00

Кандидат в премьеры заявил, что кабинет министров будет нести личную ответственность за достижение целей развития

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Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин заявил, что члены обновленного правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития страны.

Высказывание прозвучало во время выступления экономиста в Государственной думе, где в четверг, 16 января, рассматривается вопрос его назначения на должность главы кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что правительству предстоит провести огромную работу - обеспечить новое качество управления, развить оборонный комплекс, улучшить предпринимательский климат и многое другое.

"Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, открытая критика приветствуется", - сказал кандидат.

Сайт kp.ru писал, что в случае согласования решения о назначении Мишустина премьер-министром, он сможет въехать в свой кабинет в Белом доме уже этим вечером. Три фракции из четырех согласить поддержать кандидатуру экономиста. КПРФ воздержится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU