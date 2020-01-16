2020-01-16T14:53:51+03:00
Общество

Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

Иван Устинов скончался на 101-м году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Легендарный сотрудник органов государственной безопасности умер через несколько дней после своего векового юбилеяЛегендарный сотрудник органов государственной безопасности умер через несколько дней после своего векового юбилея
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Бышвий начальник советской военной контрразведки, генерал-лейтенант в отставке Иван Лаврентьевич Устинов скончался на 101-м году жизни. Легендарный сотрудник органов государственной безопасности умер через несколько дней после своего векового юбилея, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Иван Устинов родился 1 января 1920 года и начал службу в госбезопасности с июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны Устинов служил в Особом отделе НКВД, который позже стал Главным управлением контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР.

Устинов также участвовал в Смоленском сражении 1941 года и в боях под Вязьмой. Он принимал участие в Орловской стратегической наступательной операции "Кутузов" (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" (1944 год).

В 1954 году Устинова назначили главой разведывательного подразделения в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).

Награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Почёта (2010г.), многочисленными иностранными орденами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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