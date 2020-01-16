Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:11:49+03:00

Экономист пояснил, что такой шаг приведет к банкротствам банков

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Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин выступил против списания кредитных долгов граждан, поскольку это приведет к банкротствам множества банков. Таким образом экономист прокомментировал соответствующую инициативу ЛДПР.

"Это приведет к банкротству банков", - ответил Мишустин на вопрос одного из членов фракции партии в Государственной думе.

Напомним, что в четверг, 16 января, нижняя палата парламента решает вопрос назначения экономиста на должность главы правительства. Его кандидатуру выдвинул сам президент РФ Владимир Путин.

Депутаты от "Единой России" единогласно проголосовали в поддержку Мишустина. Фракции ЛДПР и "Справедливая Россия" в большинстве также согласились сделать его премьером, а вот парламентарии от КПРФ решили воздержаться. Сайт kp.ru писал, что их не устроило отсутствие программы и информации о том, кто войдет в команду политика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754984" frameborder="0"></iframe> Партия "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU