Политтехнолог о кандидатуре Мишустина: "Его подстрахуют на первом этапе"

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:59:20+03:00

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Политтехнолог Марат Баширов считает, что после назначения на пост премьер-министра России Михаилу Мишустину придется перестраивать свой менталитет в части государственного управления, поскольку если раньше он собирал деньги, будучи главой Федеральной налоговой службы на протяжении девяти лет, то теперь придется их раздавать.

"Думаю, у него некое смятение, конечно, присутствует. Но как любой сильный человек, он, в конечном итоге, справится не только потому, что его личные качества это обеспечат, но и в силу того, что правительство – это, в первую очередь, командная работа". - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его мнению, большая часть вице-премьеров останется на своих постах в новом правительстве. Огромную роль в этом процессе кадровых перестановок сыграют решения президента Владимира Путина.

"Его подстрахуют на первом этапе, а первые реальные оценки, что из себя будет представлять премьер Мишустин, можно будет сделать где-то через годик. И тогда мы сможем говорить и про стиль Мишустина, про его команду, кто принимает его принципы управления, а кто нет", - считает Баширов.

Он допускает, что на пост премьера было сразу несколько кандидатов, и все они, наверняка, связаны с двумя принципиальными вопросами. Первый – это реализация нацпроектов и тех новаций, которые предложил Путин в первой части послания Федеральному собранию. Речь идет о подъеме демографии, борьбе с бедностью, образовании и инвестиционном цикле. Второй вопрос - это та конституционная реформа, о которой президент объявил.

"Под нее требовался человек, который бы, с одной стороны, по мнению Владимира Владимировича, мог реализовать нацпроекты и новую социальную политику, которая была заявлена в послании. С другой стороны, он бы был комфортен в этот переходный период до выстраивания новой конструкции власти. Мишустин с этой точки зрения, конечно, более удобен президенту Путину и с точки зрения перестройки формата власти, а то, что он жесткий управленец, будет продавливать новые методы управления нацпроектами, это уже на сегодняшний день понятно", - подытожил политтехнолог.

Эксперт добавил, что Мишустин показал себя весьма эффективным руководителем, и это признают абсолютно все.

Сайт kp.ru писал, что Госдума примет решение о назначении нового премьера на заседании в четверг, 16 января. Три из четырех фракций согласились поддержать Мишустина. КПРФ воздержится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU