16 Янв. 2020 2020-01-16T16:15:26+03:00

В Украине возбудили уголовное дело о возможной слежке за экс-послом США Фото: REUTERS

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МВД Украины возбудила два уголовных дела о возможной незаконной слежки за бывшим послом Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович в связи с документами, опубликованными 14 января Конгрессом США. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел незалежной.

«Позиция Украины в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной страницы ведомства в Facebook.

В сообщении МИД Украины также отмечается, что согласно международным правовым механизмам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил Вашингтону принять участие в расследовании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 января Высший антикоррупционный суд незалежной обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать факты хищения средств из госбюджета Украины и средств международной помощи факт. В деле о коррупции в отношении упоминаются имена бывшего президента Штатов Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

ИСТОЧНИК KP.RU