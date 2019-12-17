Порошенко, Байден и Обама могут стать фигурантами одного дела о коррупции

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-17T15:20:17+03:00

Барак Обама, Джо Байден и Петр Порошенко, по мнению адвоката Трампа в деле об импичменте, сговорились, чтобы растрачивать украинский бюджет Фото: REUTERS

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Украинский блок "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о преступлении трех влиятельных экс-политиков против Украины. По мнению представителей партии, бывший президент США Барак Обама, его бывший вице-президент, а ныне кандидат от демократов на будущих выборах Джо Байден и экс-президент Украины Пётр Порошенко состояли в сговоре с целью разграбления государственного бюджета Украины в 2014 году.

По заявлению бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины Рената Кузьмина, это решение было принято после публикации американским адвокатом Рудольфом Джулиани множества материалов о сговоре политиков, связанном в том числе и с событиями Майдана.

"Правоохранительные органы должны дать правовую оценку событиям 2014 года в Украине, включая организацию антиконституционного захвата власти в Киеве группои заговорщиков, установить их истинные мотивы, размер причине нного их деи ствиями ущерба. И, если заявления Джулиани наи дут свое подтверждение в ходе следствия, то украинскому народу и международнои общественности может быть представлена новая версия событии на Маи дане и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной ", - написал Кузьмин в своем аккаунте на Facebook.

Насколько при этом уверены украинские оппозиционеры в успехе этого расследования, сказать сложно, потому что их заявлением будет заниматься нынешний глава НАБУ Артем Сытник, фигурирующий в так называемом "Украинагейте" - деле о вмешательстве Киева в выборы 2016 года со стороны демократической партии США.

Ранее kp.ru рассказывал о возбуждении в Украине уголовного дела о госизмене против экс-президента страны Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU