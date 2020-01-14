2020-01-14T19:43:21+03:00
В мире

Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко

В контексте данного дела упоминается имя бывшего вице-президента США Байдена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать факты захвата государственной власти в стране и коррупции.

В контексте данного дела упоминаются имена бывшего президента Штатов Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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