Путин: у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны
Президент России Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. На встрече выступил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, который стал одним из трёх сопредседателей группы.
- Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю, - заявил Путин.
Президент также отметил, что Европейский суд по правам человека иногда принимает явно неправовые решения. Он добавил, что это неприемлемо.
- ЕСПЧ, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, это неприемлемо, но мы и в этом случае их исполняем, - приводит цитату российского лидера РИА Новости.
Ранее Сергей Лавров, исполняющий обязанности министра иностранных дел, заявил, что предложение Путина о приоритете Конституции над международным правом не уникально.
- Подобные правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе, в Германии, в частности, в Великобритании - цитирует Лаврова сайт телеканала "Звезда".
Напомним, 15 января Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU