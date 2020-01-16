Суд над задержанными в Кабо-Верде российскими моряками должен состояться до конца января

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:42:53+03:00

Ранее поступила информация о том, что один из задержанных умер

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До конца января должен состояться суд над российскими моряками, задержанными у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который координирует взаимодействие адвоката моряков и их семей.

«Суд должен начаться до конца этого месяца», - передает ТАСС слова депутат.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Веллер сообщил о смерти одного из задержанных моряков, который умер в больнице после долгой болезни. По словам депутата, здоровье остальных заключенных «не вызывает опасений на сегодняшний день, оно нормально».

Напомним, российские моряки были задержаны в начале февраля 2019 года. В июле россиянам предъявили обвинение в контрабанде 9,5 тонны кокаина. На следующий месяц Генпрокуратура Кабо-Верде сообщила, что потребовала судить и депортировать заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU