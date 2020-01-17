2020-01-17T02:52:46+03:00
Политика

Рябков: Серьезные расхождения между Россией и США по стратегическим проблемам сохраняются

На переговорах в Вене стороны договорились продолжать диалог в этом формате
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 января, в Вене прошли российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Комментируя итоги этих переговоров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на встрече обсуждался «весь комплекс вопросов, относящихся к контролю над вооружениями и стратегической стабильности», однако серьезные разногласия между нашей страной и США сохраняются.

«Разговор получился очень предметным, в некоторых аспектах — детальным. Он подтвердил наличие серьёзных расхождений по ряду вопросов», - сказал замглавы МИД.

Но в итоге, как подчеркнул Сергей Рябков, было «подтверждено понимание, что работа в этом формате будет продолжена, причем мы исходим из того, что долгих пауз больше не будет».

Дипломат добавил, что переговоры в Вене не прояснили планов Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), но в Москве намерены «продолжать отрабатывать эту тему». Когда состоится следующий раунд переговоров, пока неизвестно.

«Но эта пауза не будет слишком долгой. Конкретные сроки мы дополнительно согласуем, как и место проведения следующего контакта», - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 в любой момент, однако в госдепартаменте США по этому вопросу пока не приняли решения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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