Рябков: Серьезные расхождения между Россией и США по стратегическим проблемам сохраняются

17 Янв. 2020 2020-01-17T02:52:46+03:00

На переговорах в Вене стороны договорились продолжать диалог в этом формате

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В четверг, 16 января, в Вене прошли российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Комментируя итоги этих переговоров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на встрече обсуждался «весь комплекс вопросов, относящихся к контролю над вооружениями и стратегической стабильности», однако серьезные разногласия между нашей страной и США сохраняются.

«Разговор получился очень предметным, в некоторых аспектах — детальным. Он подтвердил наличие серьёзных расхождений по ряду вопросов», - сказал замглавы МИД.

Но в итоге, как подчеркнул Сергей Рябков, было «подтверждено понимание, что работа в этом формате будет продолжена, причем мы исходим из того, что долгих пауз больше не будет».

Дипломат добавил, что переговоры в Вене не прояснили планов Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), но в Москве намерены «продолжать отрабатывать эту тему». Когда состоится следующий раунд переговоров, пока неизвестно.

«Но эта пауза не будет слишком долгой. Конкретные сроки мы дополнительно согласуем, как и место проведения следующего контакта», - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 в любой момент, однако в госдепартаменте США по этому вопросу пока не приняли решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU