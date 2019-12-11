"Россия подтвердила свое предложение": Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3

СЕГОДНЯ 00:00 2019-12-11T00:00:08+03:00

Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ответ лишь за "американскими коллегами"

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть сегодня. На данный момент, по словам главы МИД РФ, слово за американскими коллегами.

- Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряженность в мировом сообществе, - подчеркнул министр.

Российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU