"Россия подтвердила свое предложение": Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3
Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас ответ лишь за "американскими коллегами"
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть сегодня. На данный момент, по словам главы МИД РФ, слово за американскими коллегами.
- Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряженность в мировом сообществе, - подчеркнул министр.
Российский лидер
ИСТОЧНИК KP.RU