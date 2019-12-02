В Госдепе заявили, что США не приняли решение о продлении СНВ-3 с Россией
По словам экспертов, Штаты ищут долгосрочные варианты соглашения с участием КНР
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Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд рассказал, что Штаты рассматривают продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
При этом, по словам эксперта, никакого решения по этому поводу пока не принято.
- По вопросу о продлении нового ДСНВ я бы сказал, и мои коллеги, на мой взгляд, ясно это давали понять, что это, безусловно, рассматривается, - подчеркнул Форд.
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ИСТОЧНИК KP.RU